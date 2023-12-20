Мэрия Казани ответила на жалобы горожан по поводу снежной каши на дорогах

Каша и гололед – это те проблемы, на которые жалуются жители Казани после выпада осадков, пишет ГТРК Татарстан. Напомним, в городе уже выпало 47% от месячной нормы, при этом МЧС РТ еще предупреждает о метели.

Жители отмечают, что из-за каши и сугробов сильно устают. При этом, если молодежь еще может проскочить, то пожилые люди таким способом преодолевать препятствия уже не могут. Также страдают и маленькие дети, которые падают по несколько раз в снег, пока идут.

Люди отмечают, что тротуары нужно чистить шире для пешеходов и лучше для машин. А то бывают случаи, когда водители подъезжают и не могут высадить детей, поскольку все снегом завалено.

На все жалобы горожан мэрия Казани отвечает, что «на очистку дорог и тротуаров дорожные службы задействовали весь имеющийся потенциал». По данным властей, каждый день дороги убирают свыше 500 единиц техники и 700 дорожных рабочих. Для безопасности пешеходов тротуары посыпают противогололедными материалами. К примеру, только в ночь с 20 на 21 декабря на уборку улиц выедут свыше 300 единиц техники. Еще планируется посыпать реагентом тротуары.

При этом в мэрии подчеркнули, что часто уборке снега мешают припаркованные в запрещенных для остановки и стоянки местах машины.