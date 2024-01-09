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Мэрия Казани отреагировала на фейки с угрозами в адрес школ и ТЦ
В новогодние каникулы в Казани возникла тревожная ситуация из-за распространения сообщений с угрозами в адрес школ, торговых центров и других общественных мест. Как сообщили в мэрии города, данная информация оказалась фейковой.
Власти города обратились в правоохранительные органы, которые оперативно проверили и отработали полученное сообщение.
«По сообщению структур, такие фейковые аккаунты появились сразу в нескольких регионах и городах с целью дестабилизировать ситуацию и распространить панику. Канал уже недоступен, информация не подтвердилась», – указано в Telegram-канале мэрии Казани.
Также в публикации указано, что авторы каналов даже не находятся на территории страны.
В администрации напомнили казанцам о необходимости сохранять спокойствие, обращаться в ответственные структуры за подтверждением, а также призвали не распространять информацию, в источниках которой вы не уверены.
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