Мэрия Казани отчиталась в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-ифнорм»

Запланированные на текущий год работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Казани выполнены на 56%.

По данным мэрии, в сейчас в столице Татарстана идет обновление 12 участков улиц, общей протяженностью 10 км, работы на 11 из них планируют завершить до конца лета.

Одним из самых крупных является участок дороги по улицам Поперечно-Отарской и Центрально-Отарской в Приволжском районе – ремонт выполнен на 75%. Здесь планируется обновление дорожного покрытия и разметки, ремонт ливневой канализации, а также установка дорожных знаков и устройство семи остановок для общественного транспорта. Плановое окончание работ – 15 сентября.

Кроме того, на 95% завершены работы на участке улицы Кулахметова протяженностью 1,3 км. Еще два участка на улице Адоратского в Ново-Савиновском районе и улице Мира в жилом массиве Самосырово Советского района выполнены на 32% и 34% соответственно. Еще один участок на улице Айдарова в Авиастроительном районе обновлен на 52%. Работы здесь планируют завершить к 31 августа.

Напомним, старт реализации национальных проектов в России дал российский лидер Владимир Путин, подписавший в мае 2018 года указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».