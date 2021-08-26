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Ру Тат
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26 августа 2021  16:08

Мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды в сентябре

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Стал известен график отключения горячей воды в домах, присоединенных к сетям «Татэнерго», сообщает мэрия Казани.

Отключение водоснабжения связано с ремонтными работами и опрессовками тепловых сетей.

Как сообщили в исполкоме, работы будут проводиться поэтапно, поэтому в одном и том же доме вода может отключаться не единожды.

«Отметим, сроки отключения горячей воды могут быть скорректированы. <...> Просим внимательно ознакомиться с представленной ниже информацией», — отмечается в сообщении.

С перечнем домов, подпадающих под отключение, можно ознакомиться на портале kzn.ru.

#отключение воды #опрессовки
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