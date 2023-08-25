Мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на сентябрь

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Опубликован график отключений горячего водоснабжения в домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго», в период с 5 по 7 сентября. Временные неудобства связаны с проведением ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Сроки отключения могут быть скорректированы. Также из-за того, что гидроиспытания, текущий и капитальный ремонт, реконструкция тепловодов проводятся поэтапно, адрес некоторых домов в графике может быть указан несколько раз.