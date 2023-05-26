Мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на июнь

На сайте мэрии Казани опубликовали график отключения горячей воды на июнь в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети). В это время традиционно коммунальщики проведут ремонт и гидроопрессовки тепловых сетей.

Сроки отключения воды могут измениться, подчеркивает пресс-служба мэрии. А так как все работы проводятся поэтапно, то один адрес может фигурировать в графике несколько раз. В перечне запланированных работ – гидроиспытания, текущий и капитальный ремонт, реконструкция тепловодов.

Найти полный список адресов домов, которые ожидает отключение в следующем месяце, можно по ссылке.

Напомним, что также опубликован график отключения горячей воды на весь 2023 год в домах тепловых сетей АО «Казэнерго».