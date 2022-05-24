Мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на июнь

На сайте мэрии Казани опубликован июньский график отключений горячей воды домов, присоединенных к сетям АО «Татэнерго». Отключения связаны с ремонтом и опрессовкой тепловых сетей.

Отмечается, что один и тот же адрес может фигурировать в списке несколько раз, поскольку все работы проводятся в несколько этапов.

Кроме того, сроки проведения работ могут быть скорректированы.

Подробный график отключений горячей воды на июнь можно посмотреть здесь.

В Telegram-канале мэрии Казани также указано, что с 9:00 25 мая до 6:00 26 мая отключат воду по адресам:

ул.Сахарова, 1, 1б, 13, 13а, 13б, 13в, 13г, 15, 17, 17а, 19, 19а, 29, 31, 31б, 31в, 31г, 31д, 31/1;

ул.Закиева, 17, 17а, 39.

Ранее был опубликован график отключения горячей воды на сетях «Татэнерго» в мае, а также годовой график отключения воды на сетях «Казэнерго».