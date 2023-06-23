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Мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на июль
На сайте мэрии столицы Татарстана опубликован график отключения горячей воды на июнь в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети).
Отключения вызваны необходимостью привести в порядок тепловые сети. Среди запланированных работ — гидроиспытания, текущий и капитальный ремонт, реконструкция тепловодов.
Включенные в график отключения будут производиться с 4 июля по 8 августа. Сроки при этом могут быть изменены. К тому же все работы проводятся поэтапно. Соответственно, один и тот же адрес может фигурировать в списке несколько раз, пояснили в мэрии.
Найти полный список адресов домов, где произойдет отключение воды в следующем месяце, можно по ссылке.
Ранее был опубликован график отключения горячей воды на весь 2023 год в домах тепловых сетей АО «Казэнерго».
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