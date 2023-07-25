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Общество 25 июля 2023 10:24

Мэрия Казани опубликовала график отключений горячей воды на август

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Мэрия Казани опубликовала график отключений горячей воды на август
Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Мэрия Казани опубликовала график отключений горячего водоснабжения на август в жилых домах, которые присоединены к сетям АО «Татэнерго». Временные неудобства связаны с проведением ремонта и гидроопрессовок теплосетей.

Отмечается, что горячая вода в указанных в списке домах будет недоступна с 22 по 24 августа. Казанцев предупреждают, что сроки могут быть изменены. Также горожанам напомнили, что работы проводятся поэтапно, поэтому отключение горячего водоснабжения может производиться не единожды.

Найти полный список адресов домов, где произойдет отключение воды в следующем месяце, можно по ссылке.

#отключение воды
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