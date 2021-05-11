Мэрия Казани опровергла запрет детям выходить на улицу из-за теракта

Появившаяся в социальных сетях и мессенджерах информация о запрете детям до 14 мая выходить на улицу из-за нападения на казанскую гимназию №175 не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.
«<…> информация, которая распространяется по сетям, является фейком <…>», — подчеркнули в городской администрации.
«В настоящее время усилена охрана учебных заведений. Выставлены посты у каждой школы. Это не значит, что в школе в данный момент что-то происходит. Это для обеспечения безопасности», — добавили в мэрии.
Ранее неизвестные распространили просьбу с 11 по 14 мая «ограничить выход детям на улицу без лишней необходимости» и сообщили о закрытии входа в торговые центры «Южный» и KazanMall.
При этом авторы фейка связали случившуюся трагедию с деятельностью радикальной палестинской организацией «Хамас».
По имеющимся данным, при стрельбе в казанской гимназии №175 погибли восемь человек, 21 пострадавший госпитализирован.