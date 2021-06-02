Мэрия Казани опровергла снос частных домов из-за планировки территории «Аметьево»

В Казани разработан проект планировки территории (ППТ) «Аметьево» для одноименного поселка и соседнего жилого массива Калуга, сообщает пресс-служба мэрии.

Местные жители начали переживать, что из-за строительства дорог и новых ЖК будут сносить дома и изымать участки, в ответ на что заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Анастасия Латыпова заверила, что изымать участки для строительства многоквартирного дома невозможно.

«По законодательству индивидуальные жилые дома можно изъять только под строительство дороги. Город не строит жилые комплексы, более того, ни один инвестор без согласия собственника не может выкупить его участок, даже через суд. И цену определяет только сам владелец участка», — сказала Латыпова.

Из нового проекта исключено более 10 многоэтажных ЖК, под которые ранее были предусмотрены территории в районе улиц Пугачевской, Хороводной, Демьяна Бедного, а также Нахимовского и Мало-Пугачевского оврагов.

Только два новых многоэтажных ЖК заложены в проекте планировки по желанию правообладателей указанных территорий. Так, место ниже Нестеровского оврага переведено в жилую зону, где появится территория с детскими площадками и условиями для отдыха.

Кроме того, в ППТ предусмотрено жилищное строительство и возведение социальных объектов — школы и детского сада — на территории существующего СНТ. По словам Латыповой, это будет возможно только в случае появления инвестора, который выразит готовность и сможет выкупить с согласия собственников все существующие садовые строения. «При этом, поскольку садовые домики не являются ИЖС, ППТ не создает для собственников никаких препятствий для использования и распоряжения участками. Также на данной территории может быть создан благоустроенный парк», — сказала заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства.

Также она опровергла снос частных домов из-за планировки территории. «По закону снос частных домов недопустим. При строительстве дорог возможна процедура изъятия земельных участков — при их попадании в границы красных линий. В этом случае собственники изымаемых участков в обязательном порядке получают выплату... Если собственник посчитает, что стоимость могла бы быть выше, то он вправе обратиться в суд», — подчеркнула Латыпова.