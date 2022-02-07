Мэрия Казани объявила набор студентов для двухмесячной стажировки

Казанские студенты смогут поучаствовать в двухмесячной стажировке в мэрии татарстанской столицы. Об этом на деловом понедельнике рассказала начальник Управления кадровой политики исполкома Казани Ирина Бочкова.

«С сегодняшнего дня мы объявляем старт приема заявок на стажировку в мэрии Казани. Это новый проект для студентов наших вузов», – объявила Бочкова.

Она отметила, что всего в системе городского хозяйства работает более 60 тыс. человек. Это большая команда профессионалов, которые ежедневно решают стоящие перед мегаполисом задачи.

«Свежая кровь позволяет не останавливаться на достигнутом, генерировать новые идеи <…> Стажировка в мэрии позволит студентам попробовать себя в самых разных городских направлениях. Мы готовы принять 30 студентов на 2-месячную стажировку», – отметила докладчица.

По ее словам, участники стажировки смогут познакомиться с инфраструктурой города, поучаствовать в open-talk с ведущими управленцами Казани, принять участие в реализации конкретных городских проектов и многое другое.

