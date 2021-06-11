Мэрия Казани объяснила, почему не получится избавить улицы от тополиного пуха

Очистить улицы Казани от тополиного пуха практически невозможно. Впрочем, это и не нужно, а жалобы горожан на пух вызваны недопониманием ситуации. Это следует из ответа мэрии столицы Татарстана на запрос издания Sntat.

В городской администрации рассказали, что в Казани тополя составляют 15–20% от общего объема зеленой массы. Среди них присутствуют как обычные (бальзамические) тополя, преобладающие в районах старой застройки, так и различные гибриды.

Особое внимание мэрия обратила на плюсы использования тополей при озеленении улиц. Они удерживают пыль (летом — до 50%, зимой — до 37%), активно выделяют кислород, увлажняют воздух и занимают мало места. Кроме того, их посадка и последующий уход обходятся достаточно дешево.

Власти города также напомнили, что пух образуют только женские растения. По информации мэрии, коммунальщики стараются обрезать их, но «тополь очень любит менять пол в зависимости от различных обстоятельств» (в последнее время исследователи склоняются к относительной редкости подобных случаев — прим. Т-и).

При этом в мэрии подчеркнули, что сейчас тополь редко применяют при озеленении. Если это всё-таки происходит, используются саженцев тополей-гибридов, которые не выделяют пух. Речь идет о таких сортах, как тополь-38, пионер, пирамидальный (это различные сорта тополя пирамидального — культурной разновидности тополя черного — прим. Т-и).

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», сам по себе тополиный пух аллергеном не является. Однако он может переносить между своими волокнами мелкую пыльцу других растений.