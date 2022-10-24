Мэрия Казани: Новый мост на площади Вахитова откроется в 2023 году

Обновленный мост на площади Вахитова в татарстанской столице начнет свою работу в 2023 году. Об этом на деловом понедельнике сообщил замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

Он отметил, что работы на мосту ведутся в круглосуточном режиме, задействована 21 единица спецтехники.

«Готовится насыпь для того, чтобы можно было демонтировать старый мост. Параллельно идет работа по забивке свай, из 143 уже установлены 68. Они предназначены для того, чтобы затем устанавливать опорные элементы нового моста», – отметил Куляжев.

Замруководителя исполкома добавил, что в ходе реконструкции ширина моста будет увеличена с 6 до 8 полос автодороги. Также появятся 2 новых пешеходных тротуара и одна велодорожка.

«Надеемся, что к следующему году мост будет запущен в работу», – резюмировал докладчик.

