Мэрия Казани назвала сумму, необходимую городу для решения проблем нехватки школ

Чтобы закрыть потребность Казани в школах необходимо порядка 60 млрд рублей, что сопоставимо с двухгодовым бюджетом города, сообщили в мэрии. Так представители администрации ответили в соцсетях на просьбу жителей построить школы в микрорайонах М14 и «Лаишевский узел».

На этот год в указанных микрорайонах строительство школ не запланировано, а на будущий программа строительства еще не принята, добавили в мэрии. Выделение средств зависит от попадания в республиканские и федеральные программы.

«Школы строятся за счет федерального бюджета, и ежегодно управлением образования города подаются заявки в министерство образования и науки РТ. В среднем на строительство одной школы требуется порядка 1,5 млрд рублей», – говорится в сообщении.

Хотя Казань по темпам строительства школ и детских садов опережает все остальные города-милионники за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, население очень быстро растет, как и потребности в детских учреждениях, пояснили сотрудники администрации, подчеркнув, что новые учебные заведения строятся по мере выделения средств.

«Есть большая проблема с нехваткой школ, ее стараются решить», – заключили специалисты.

Напомним, в этом году в Татарстане в ходе реализации национальных проектов предполагается построить 11 школ и два детских сада (оба расположены в Казани). В столице республики в этом году распухнут двери сразу четыре школы на 6 тыс. мест – это рекорд для города.