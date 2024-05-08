Мэрия Казани напомнила об основных площадках празднования Дня Победы

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казани планируются торжественные мероприятия в честь Дня Победы. Мэрия столицы Татарстана напомнила, где будут проходить основные мероприятия, посвященные празднику.

В 10:00 утра на площади Тысячелетия начнется торжественное прохождение войск Казанского гарнизона. Зрители смогут увидеть проезд военной техники и ретроавтомобилей. Мероприятие завершится выступлением городского сводного хора с исполнением песни «День Победы». Также запланировано выступление Дмитрия Певцова с патриотической программой. На площади будет организована военно-патриотическая выставка, и гостей праздника угостят блюдами полевой кухни.

В полдень в парке Победы начнутся выступления лучших творческих коллективов Казани. Это будет отличная возможность насладиться культурными выступлениями и отдать дань уважения ветеранам.

В 18:00 на площади Тысячелетия начнется концертная программа. В программе выступления Дмитрия Певцова и звезд татарской и российской эстрады, включая Салавата Фатхетдинова, Ильната Фархуллина, Анастасию Макарову, группу A*Nik & Ignat Izotov, а также артистов Казанской городской филармонии. Это будет великолепное завершение дня, полного памяти и уважения к истории страны.