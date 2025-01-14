Мэрия Казани напомнила о действиях в случае атаки БПЛА

Жителям Казани напомнили, как вести себя в случае атаки БПЛА. В памятке, которую опубликовала пресс-служба мэрии столицы РТ, подробно описан порядок действий в ситуации, когда человек оказался на улице, в машине или в здании.

Так, если во время атаки человек оказался на улице, то он должен покинуть открытое пространство. Как отметили в мэрии, наибольшую опасность представляют осколки БПЛА. По возможности горожанину следует укрыться в строении или подвале, а также не подходить и не трогать упавший беспилотник.

Если атака застала вас в авто или в общественном транспорте, то остановитесь и покиньте транспортное средство, а потом спрячьтесь в строении, укрытии, подвале.

Если в момент атаки БПЛА, вы сидите в здании, то отойдите от окон. Как объяснили в мэрии, наибольший риск представляют осколки стекол. Еще человек должен соблюдать правило двух стен: между вами и улицей в идеале должны оставаться две стены (часто это санузел или подъезд). Заранее определите в доме это место. Если здание находится рядом, то укройтесь в подвале или в помещении с несущими стенами без окон, но не в коем случае не пользуйтесь лифтом.

Также нельзя использовать телефон рядом с местами атаки БПЛА, делится кадрами локаций в открытых источниках. При любых условиях граждан призывают сохранять спокойствие, а по необходимости звонить в экстренные службы по номеру 112.