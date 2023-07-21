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Мэрия Казани на арбузах объяснила выбор покрытия для детских площадок
При благоустройстве территорий по республиканской программе «Наш двор» детские площадки покрываются песком. Такой подход более безопасен, сообщила мэрия города, сопроводив пост в своем телеграм-канале «видеодоказательством». В нем покрытие протестировали с помощью арбузов.
В видео арбузы разбиваются об резиновое покрытие, но остаются целыми при ударе о песок.
«Нам много пишут про покрытие детских площадок, просят вместо песочного покрытия сделать резиновое. Делимся, почему при благоустройстве дворов по программе «Наш двор» делают выбор в пользу песка. Он не только удобен при изготовлении куличиков в песочнице, но и более безопасен: он мягкий, пружинит под ногами и смягчает падения», – подписали сотрудники администрации ролик.
Команда программы «Наш двор» в свою очередь сообщила, что при выборе покрытия рассматривались все возможные и допустимые его виды. «На сегодняшний день самое безопасное покрытие при должном его обновлении — песок. Мы завозим покрытие соответствующие ГОСТ. Мы понимаем, что оно может доставлять неудобства. Но это единственное допустимое покрытие по программе», – отметили участники команды.
При этом они отметили, что не возражают против резинового покрытия, если его жители оплатят самостоятельно. «Мы готовы подготовить основание под площадку, куда впоследствии жители постелют резиновое покрытие – разумеется, за счет средств, которые они могут собрать самостоятельно и с привлечением управляющей организации», – написали они.
Напомним, в этом году по программе «Наш двор» планируется благоустроить 482 дворовые территории казанских домов. На эти цели планируют потратить 2,8 млрд рублей.
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