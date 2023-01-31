Мэрия Казани: «Карты «Батыр» получили более двух тысяч детей мобилизованных»

Мы выдали семьям мобилизованных около 2,5 тысяч карт возможностей «Батыр». Об этом на онлайн-трансляции региональной общественной приемной партии РТ рассказала начальник управления по социальной политике исполкома Казани Ирина Смирнова.

Она отметила, что изначально действие карт распространялось только на посещение республиканских и муниципальных культурных учреждений города, но в дальнейшем к этой карте подключились и частные организации, среди которых музеи, театры и многие другие.

«Также очень востребована транспортные карты, выданные детям от 8 до 18 лет. Эти карты именные, их получили больше тысячи юных казанцев. На данный момент они совершили почти 40 тысяч поездок», – сказала она.