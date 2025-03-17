Мэрия Казани доставила бойцам СВО квадрокоптеры, мотоциклы и бронежилеты

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Накануне военнослужащие 430-го и 1232-го полков получили гуманитарную поддержку от мэрии столицы Татарстана. Руководитель аппарата исполкома Казани Булат Алеев доставил в зону проведения специальной военной операции 573 единицы специализированной техники и необходимых предметов, сообщает пресс-служба мэрии.

Военнослужащим были переданы кроссовые мотоциклы, квадрокоптеры с аккумуляторами, детекторы дронов «Булат», 60 раций и такое же количество аккумуляторов для их подзарядки, портативные комплекты оборудования спутниковой связи.

Кроме того, военные получили три дизельных и один бензиновый генератор, портативные станции зарядки, смартфоны, бензопилы, автономные дизельные обогреватели, 50 портативных газовых плит и сотни газовых баллонов.

Участникам СВО доставили бронежилеты, демисезонные комплекты одежды и маскировочные сети «Камуфляж». Дополнительно волонтеры города передали военным около тысячи окопных свечей, чак-чак и маскировочные сети.

«Мы на постоянном контакте с мобилизованными из Казани – помогаем их семьям дома и постоянно передаем необходимую помощь бойцам. Передал 430-му и 1232-му полку кроссовые мотоциклы, квадрокоптеры, средства обнаружения БПЛА, рации, бензиновые и дизельные генераторы, смартфоны, бронежилеты и многое другое. Для медиков, работающих с ранеными, отвез рентген-аппарат – он необходим для оказания срочной помощи. Поддержка бойцов спецоперации – важная часть исполнения долга перед Родиной. Это наш общий вклад в Победу, которая, уверен, не за горами, – отметил Булат Алеев.

За отвагу и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, отличившимся бойцам обоих полков от имени мэра города Ильсура Метшина вручили знаки отличия «За безупречную службу Казани». Остальным военнослужащим вручили почетные грамоты и благодарности.