Мэрия Челнов: Ремонт дорог между домами придает законченный вид объектам «Нашего двора»

Власти Набережных Челнов приняли решение параллельно с республиканской программой «Наш двор», инициированной Президентом РТ Рустамом Миннихановым, выполнять программу «Ремонт внутриквартальных проездов». Средства выделяются из городского бюджета. Такой подход позволит придать законченный вид районам. Об этом рассказал первый заместитель руководителя исполнительного комитета Илья Зуев.

«Администрацией города принято решение о комплексном подходе к реализации программы, это означает, что ремонт дорог между домами выполняется в рамках программы „Ремонт внутриквартальных проездов“», — пояснил Илья Зуев.

Решение прокомментировал и градоначальник Наиль Магдеев, отметив, что на эти цели средства будут выделены.

«Дворы в порядок привели, выходишь за двор, идешь по раскисшей дороге, заходишь в следующий двор, там тоже чистота, порядок. Поэтому договорились, где какие моменты есть, затраты берем на себя. Деньги изыщем, экономика работает, дополнительные доходы в городском бюджете есть, поэтому в данном случае исходим и будем исходить из разумной достаточности. Это разумно? Конечно, разумно. Это должно быть? Должно быть. Кто, если не мы, это будет делать», — резюмировал мэр.

Всего за период с 2020 по 2024 год в Челнах будут благоустроены 683 двора, за два года работы выполнены на 207 объектах. Приоритет при проектировании дворовой территории отдается пешеходу, а не автомобилю, отметили в Управлении информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.