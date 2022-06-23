Мэрия Челнов прокомментировала развешанную одежду в Литературном дворике

Фото: соцсети

Мэрия Набережных Челнов прокомментировала ситуацию по благоустройству в Литературном дворике в поселке ГЭС. Ранее о неприглядном состоянии парка сообщили пользователи социальных сетей. По словам челнинцев, общественное пространство заросло травой, не убирается мусор, а на стеллажах для книг развешена одежда.

«Информация о Литературном дворике быстро распространилась по пабликам. Естественно, мы не могли остаться безучастными, — говорится в официальном заявлении мэрии. — Прежде всего, отметим, что обращение было отработано максимально быстро. Как видно на фотографиях, из сквера утром убрали мусор и растительные отходы, а также покрасили скамейки, очистили от объявлений и покрасили фонари».

Фото: соцсети

Начальник Управления информационной политики и по связям с общественностью исполкома Автограда Римма Мухаметзянова также прокомментировала ситуацию с развешанной одеждой.

По ее словам, изначально на стеллажах должны были располагаться книги для букроссинга, то есть обмена. Однако горожане приспособили полки для другой цели, причем не менее благородной. «Добросердечные челнинцы оставляют там вещи, которые еще могут кому-то послужить. Мы всецело поддерживаем это начинание, однако, все же стоит оставлять одежду в предназначенных для этого пунктах приема», — сообщила чиновница.

Фото: соцсети

Что касается скульптурной композиции, то из-за особенностей климата она пришла в ненадлежащее состояние. Поэтому власти города решили провести косметический ремонт.