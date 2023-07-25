Мэрии городов Татарстана и спорткоманды поддержали турнир «Таткрафт»

В Казани объявили о старте турнира «Таткрафт 3.0. Финал», организованный проектом «Миллиард.Татар». Волонтеры со всего СНГ с 24 июля по 7 августа 2023 будут строить знаковые объекты Татарстана в виртуальной вселенной Майнкрафт.

Ильгизар Вахитов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«„Таткрафт“ в этом году будет гораздо масштабнее предыдущих турниров. В этот раз планируется постройка всего Татарстана. В списке такие города, как Казань, Набережные Челны, Елабуга, Альметьевск и другие города. Стоит отметить, что жители этих городов смогли самостоятельно выбрать объекты, которые участники должны будут построить в Майнкрафт. Для этого мэрии городов-участников провели опросы в своих соцсетях», — рассказал автор проекта Ильгизар Вахитов, корреспондент «Миллиард.Татар». Итоги конкурса будут подведены 11 августа.

Пресс-секретарь Нижнекамского района Яна Комарова-Енькова считает, что конкурс позволит обратить внимание не только на Нижнекамск, но и на другие города республики. «Люди, которые увидят Нижнекамск в виртуальном пространстве, могут захотеть переехать в него, потому что он очень комфортный для проживания», — считает она.

Яна Комарова-Енькова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Также партнерами третьего турнира «Таткрафт» стали ведущие спортивные клубы Татарстана. Откликнулись ХК «Ак Барс», ХК «Нефтехимик» и ФК «Рубин». Они выделили особые призы для тех участников, которые воссоздадут домашние стадионы команд. Призами будет официальная клубная атрибутика.

На момент сегодняшней пресс-конференции участники уже начали строить станцию второй ветки казанского метрополитена «Тулпар». «Помимо существующих в Казани объектов, мы также планируем построить то, что на данный момент только на стадии строительства», — отметил Вахитов. Участники конкурса не собираются останавливаться на достигнутом и в скором времени достроят полностью вторую ветку метро (в реальности она пока только строится), а также будущее — Соборную мечеть в Адмиралтейской слободе.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Работы участников будут оцениваться благодаря балльной системе, разработанной волонтёрами международного проекта Build The Earth. Главный критерий оценки — максимально точный перенос объекта из реального мира в виртуальный. Подробнее условия конкурса здесь.

Владислав Безменов