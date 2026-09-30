Мергасовский дом в Казани разберут и восстановят под жилое пространство

Мергасовский дом в Казани разберут и воссоздадут под современное многоквартирное жилье, проект сохранения объекта культурного наследия согласован. Об этом сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Общественные обсуждения заключения историко-культурной экспертизы научно-проектной документации по сохранению объекта прошли со 2 по 11 сентября. Расселенное в 2019 году из-за аварийности здание получит подземный паркинг на 37 мест, часть квартир сделают двухуровневыми.

Один из участников обсуждений предложил устроить в доме музей: в народе его называют писательским – здесь жили Абдулла Алиш и Кави Наджми, бывали Хасан Туфан, Хади Такташ, Джаудат Файзи, Салих Сайдашев и Муса Джалиль. В комитете ответили, что судьбу помещений определяет собственник. Проект сохраняет жилую функцию, что отвечает градостроительной документации. Для музея нужно отдельное обоснование: подлинные мемориальные предметы, финансирование и эксплуатационная модель. Обследование показало, что обстановка и личные вещи писателей не сохранились, а это ключевое условие для мемориального музея. Главный инженер проекта Антон Попов подтвердил, что интерьер утрачен полностью.

На заседании Общественного совета прозвучало, что память о писателях увековечат иначе: после работ на фасады вернут мемориальные доски. Член Общественной палаты РТ Наталья Топал заверила, что доски там будут точно.

Многие казанцы выступили против сноса, но сносить дом не планируют: объект разберут и восстановят в рамках реставрации. По словам специалистов, это единственный способ его спасти. Попов назвал состояние дома критическим: карстовые процессы и движение склона создают угрозу обрушения, опасную и для соседних строений, и для проезжей части. При воссоздании выполнят весь комплекс противокарстовых мероприятий.

Председатель Татарстанского отделения ВООПИиК Степан Новиков заявил, что высота здания вырастет на 3,5 метра. По проектной документации этажность не увеличивается – шесть этажей останутся. Изменится высота первого этажа (сейчас 2 метра 20 сантиметров, что ниже нормативов), и с учетом корректировки первого этажа и мезонина здание станет выше ровно на 1 метр 8 сантиметров. Конфигурацию и уклон кровли сохранят. Топал предъявила технический паспорт, подтверждающий шесть этажей.

Подводя итоги, председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин отметил, что в интернете много недостоверной информации о доме. По его словам, к восстановлению нужно подходить без эмоций: проектные решения исходят прежде всего из безопасности, а закон требует привести здание в нормативное состояние. Жилая функция сохранится, но с учетом современных строительных норм. Этажность не увеличивается, что подтверждают документы БТИ. Гущин также отверг тезис о превращении дома в элитный жилой комплекс: при постройке в 1928 году он тоже считался элитным – это первый в Казани многоэтажный дом с водопроводом и канализацией. Задача комитета – сохранить объект, инвестора – окупить вложения.

Подземный паркинг, по словам Гущина, высвобождает двор и несет конструктивную нагрузку, работая как плита, обеспечивающая устойчивость здания. Проектную документацию в стадии «эскизный проект» комитет согласовал в установленном порядке.

«Впереди нас ждет следующий этап – проведение противоаварийных работ, которые начнутся в ближайшее время. В рамках разбора аварийных конструкций, который необходим для спасения исторического объекта, весь подлинный материал, который возможно сохранить, будет сохранен», – добавил Гущин.

Параллельно будет разрабатываться документация стадии «П» для прохождения государственной строительной экспертизы.