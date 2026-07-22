Мергасовский дом в Казани полностью разберут для реставрации

По итогам исследования Мергасовского дома в Казани инженеры рекомендовали полностью разобрать его для реставрации. Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ сообщил председатель Госкомитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Проведена оценка технического состояния конструкции с учетом всех рекомендаций. Состояние кирпичной кладки, перекрытия, крыши – аварийное, лестниц – недопустимое. Инженеры посоветовали разобрать здание, так как демонтаж отдельных участков без полной разборки невозможен. Затем восстановить здание по специально разработанному проекту под современное использование, при этом сохранить те архитектурные объекты, которые находились там», – пояснил он.

При этом объект находится в таком состоянии, что возможно обрушение стен, которое может повредить соседние здания.

По словам Гущина, разбор здания запланирован, однако перед этим необходимо провести историко-культурную экспертизу, чтобы точно понимать, что и в каком виде нужно восстанавливать. Дату начала работ он не назвал.