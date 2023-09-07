Мердан Мугет: форум «РОСТКИ» станет основой сотрудничества новой эпохи России и Китая

Форум «РОСТКИ» станет основой и началом сотрудничества новой эпохи России и Китая. Об этом заявил заместитель председателя правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Мердан Мугет на открытии мероприятия.

«Для меня большая честь лично присутствовать на открытии форума. Сегодня мы собрались здесь, чтобы стать свидетелями нового сотрудничества и его развития. Взаимовыгодное и взаимодополняемое сотрудничество — наша цель», — сказал Мердан Мугет.

Он выразил уверенность, что сотрудничество России и Китая «будет на высшем уровне», потому что есть большой потенциал для его развития.

«Мы верим, что история нашего сотрудничества станет основой нового взаимодействия. Наша история всегда доказывала теплые отношения наших народов», — подчеркнул зампредседателя правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Он также поблагодарил за отличную организацию и теплый прием в России. Кроме того, пригласил коллег из Татарстана и России посетить регион и увидеть его красоту