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Экономика
27 июля 2022  16:06

Mercedes-Benz потерял более 700 млн евро после приостановки работы в России

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Приостановка деятельности в России обошла Mercedes-Benz Group в более чем 700 млн евро, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные финотчета концерна.

В компании уточнили, что «в связи с корректировкой деловой активности в России» издержки за первое полугодие 2022-го достигли 709 млн евро. Из них 658 млн пришлось на сегмент легковых авто, а 51 млн евро — на грузовики. 
За этот период чистая прибыль компании составила около 6,6 млрд евро, что более чем на миллиард ниже показателей прошлого года.

Напомним, что в марте Mercedes-Benz объявил о приостановке деятельности в России в связи с проведением спецоперации на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным. Помимо этого, на территории России приостановилась работа производств концерна.

#mercedez benz #санкции
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