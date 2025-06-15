Мерц заявил о планах расширить антироссийские санкции на саммите Евросоюза

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что на саммите Евросоюза, который пройдет 26-27 июня, может быть принято решение о введении новых санкций против России. Его слова приводят «Известия».

Мерц отметил, что для продвижения в переговорах по урегулированию конфликта на Украине европейским странам необходимо усилить давление на Россию. Он добавил, что именно с этой целью в Евросоюзе обсуждается введение очередного пакета рестрикций уже к концу месяца.

По его словам, предложения по новым мерам уже озвучены, и многие с ними знакомы.