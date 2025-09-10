news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 10 сентября 2025 21:55

Мерц заявил, что российские атаки БПЛА – угроза миру в Европе

Читайте нас в
Телеграм

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что премьер-министр Польши Дональд Туск во время телефонного разговора подробно рассказал ему об инциденте с беспилотниками. Его слова приводит «ТАСС».

Речь шла о вчерашних атаках, которые он вместе с польским коллегой расценил как серьезную угрозу миру в Европе.

Заявление канцлер сделал на пресс-конференции в Берлине вместе с председателем Европейского совета Антониу Коштой.

В то же время в российском Минобороны заявили, что ВС РФ нанесли удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове.

Ведомство подчеркнуло, что объекты в Польше целью не являлись, а дальность используемых дронов не превышает 700 километров. При этом в министерстве выразили готовность к консультациям с польской стороной по данному вопросу.

#атака БПЛА #германия #польша
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ларионова: Минниханов поручил создать лучший в России центр по реабилитации ветеранов СВО

Ларионова: Минниханов поручил создать лучший в России центр по реабилитации ветеранов СВО

9 сентября 2025
Юрист Соловьев опроверг наличие штрафов за поцелуи в общественных местах

Юрист Соловьев опроверг наличие штрафов за поцелуи в общественных местах

10 сентября 2025