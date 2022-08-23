Песошин повысил зарплаты мэрам городов и главам районов Татарстана

У глав муниципальных районов и городов Татарстана с 1 октября повышается зарплата. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Оклад увеличится также у заместителей глав муниципальных образований, депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, служащих контрольно-счетных органов. Так, размер оклада специалиста младшей группы муниципальной службы в сельских поселениях вырастет в 1,04 раза и составит 11 тыс. 958 рублей.

Средства на повышение зарплат возьмут из местного бюджета на 2022 год.

Кромет ого, другими постановлениями Кабмин РТ повысил зарплату работникам учреждений бюджетной сферы.

Напомним также, что вчера Президент РТ Рустам Минниханов подписал указы о повышении окладов работников госорганов. Таким образом, размер ежемесячного денежного вознаграждения министра Республики Татарстан, который составит 41 777 рублей.