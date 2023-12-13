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Мэра челябинского Троицка задержали по делу о взятке
Главу Троцка задержали по подозрению в получении взятки, сообщает СУ СК РФ по Челябинской области.
Следствие установило, что с марта по апрель 2020 года мужчина получил от директора коммерческой оргазизации 126 тысяч рублей, за которые градоначальник должен был ускорить получение разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию нежилого здания.
В администрации мэра прошли обыски, подозреваемый допрошен, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
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