news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 13 декабря 2023 12:01

Мэра челябинского Троицка задержали по делу о взятке

Скопировать ссылку

Главу Троцка задержали по подозрению в получении взятки, сообщает СУ СК РФ по Челябинской области.

Следствие установило, что с марта по апрель 2020 года мужчина получил от директора коммерческой оргазизации 126 тысяч рублей, за которые градоначальник должен был ускорить получение разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию нежилого здания.

В администрации мэра прошли обыски, подозреваемый допрошен, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

#взятка
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100