Мэр Зеленодольска встретился с участниками СВО и их семьями

Глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев встретился с участниками специальной военной операции, прибывшими в краткосрочный отпуск, и их семьями.

Каждый из бойцов смог поделиться волнующими вопросами, рассказать о службе, быте в зоне спецоперации, необходимой помощи.

Мэр Зеленодольска отметил, что уже на следующей неделе будет сформирован и направлен очередной гуманитарный конвой в зону спецоперации.

Всего на сегодняшний день в Зеленодольском районе в отпуске находятся около 20 бойцов. Все запросы, поступающие от мобилизованных и их семей, оперативно берутся в работу, оказывается вся необходимая адресная поддержка, заверяют в администрации муниципалитета.

Кроме того, в День города и республики семьям погибших бойцов были переданы госнаграды. Указом Президента России Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность орден Мужества посмертно присвоен рядовым Никите Бахтину, Анатолию Воронцову и Ришату Муфазалову.

Награды родственникам военных вручили депутат Государственной Думы РФ Ильдар Гильмутдинов, заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.