Мэр Зеленодольска вручил ордена Мужества матерям двух участников СВО

В преддверии 23 Февраля в Зеленодольском музыкальном театре состоялся концерт, посвященный Дню защитника Отечества. В событии приняли участие матери бойцов, погибших в СВО. Женщинам передали орден Мужества погибших сыновей.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев отметил, что нет более высокого призвания, чем защищать Родину.

«В этот день мы благодарим наших ветеранов, сотрудников силовых структур, наших мужчин! Особые слова благодарности хочу выразить бойцам, принимающим участие в специальной военной операции, их семьям за веру, силу и мужество», — сказал Афанасьев.

Указом Президента России Владимира Путина орденами Мужества посмертно награждены сержант Александр Солнцев и сержант Айдар Тагиров. Награды вручили их мамам — Татьяне Николаевне и Гулиние Нурзакрамовне.

Под песню «Встанем» зал поднялся с мест и аплодировал матерям Героев. Затем память погибших бойцов почтили минутой молчания.

В концертной программе приняли участие воспитанники Раифского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа. Они продемонстрировали показательное выступление по рукопашному бою. Также выступил оркестр «Фанфары Казани» и местные артисты.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что родственникам челнинских бойцов вручили ордена Мужества.