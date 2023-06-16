Мэр Зеленодольска: учителям, работающим по линии ГИБДД, будут дополнительные выплаты

В Зеленодольске педагогам, которые ведут работу по линии ГИБДД, будут положены дополнительные выплаты, сообщил мэр Михаил Афанасьев на совещании по безопасности дорожного движения.

Фото: Администрация Зеленодольского района

С января по май 2023 года в городе зарегистрировано четыре случая детского травматизма в результате ДТП. Это на два случая больше чем за аналогичный период прошлого года. К счастью, погибших в результате ДТП нет.

Основными причинами ДТП стали несоблюдение детьми ПДД.

«Необходимо в первую очередь комплексно подойти к профилактической работе. Предлагаю установить доплату педагогам, занимающимся с юными инспекторами движения. Поручаю просчитать необходимые лимиты», – сказал Афанасьев.

Всего в Зеленодольском районе 39 отрядов ЮИД в которых состоят 657 детей.

Также от горожан не раз поступали жалобы о ревущих мотоциклах в черте города. Поэтому на встрече присутствовали представители мотосообществ города и проката самокатов.

Появление на территории Зеленодольска самокатов вызвало споры среди местных жителей. Многие сомневались, насколько это будет удобно для пешеходов. На заседании комиссии было рекомендовано детально проработать маршруты и программное обеспечение проката средств.

Кроме того, с начала года в Зеленодольском районе зафиксировано 3 ДТП с участием нетрезвых водителей, один из них столкнулся с машиной скорой помощи вблизи села Айша.

«Нам есть над чем работать. На данный момент я вижу статистику, далекую от идеала. Борьбу с нарушителями нужно усилить, особенно с теми, кто садится за руль в нетрезвом виде. Много зависит и от наших граждан, которые могут оперативно сообщать о таких нарушителях и пресекать правонарушения, - резюмировал мэр.