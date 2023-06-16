Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Мэр Зеленодольска: учителям, работающим по линии ГИБДД, будут дополнительные выплаты
В Зеленодольске педагогам, которые ведут работу по линии ГИБДД, будут положены дополнительные выплаты, сообщил мэр Михаил Афанасьев на совещании по безопасности дорожного движения.
С января по май 2023 года в городе зарегистрировано четыре случая детского травматизма в результате ДТП. Это на два случая больше чем за аналогичный период прошлого года. К счастью, погибших в результате ДТП нет.
Основными причинами ДТП стали несоблюдение детьми ПДД.
«Необходимо в первую очередь комплексно подойти к профилактической работе. Предлагаю установить доплату педагогам, занимающимся с юными инспекторами движения. Поручаю просчитать необходимые лимиты», – сказал Афанасьев.
Всего в Зеленодольском районе 39 отрядов ЮИД в которых состоят 657 детей.
Также от горожан не раз поступали жалобы о ревущих мотоциклах в черте города. Поэтому на встрече присутствовали представители мотосообществ города и проката самокатов.
Появление на территории Зеленодольска самокатов вызвало споры среди местных жителей. Многие сомневались, насколько это будет удобно для пешеходов. На заседании комиссии было рекомендовано детально проработать маршруты и программное обеспечение проката средств.
Кроме того, с начала года в Зеленодольском районе зафиксировано 3 ДТП с участием нетрезвых водителей, один из них столкнулся с машиной скорой помощи вблизи села Айша.
«Нам есть над чем работать. На данный момент я вижу статистику, далекую от идеала. Борьбу с нарушителями нужно усилить, особенно с теми, кто садится за руль в нетрезвом виде. Много зависит и от наших граждан, которые могут оперативно сообщать о таких нарушителях и пресекать правонарушения, - резюмировал мэр.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа