Мэр Зеленодольска раздал более 300 порций ухи на гастрофесте «Свияжская уха»

Традиционно в первые выходные сентября в Свияжске проходит гастрономический фестиваль «Свияжская уха». Участие в кулинарном состязании принимают десять команд, которые поборются за призовой фонд: 15 тыс., 10 тыс. и 5 тыс. рублей.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, сегодня в Свияжске многолюдно, прибывает множество туристов.

Один из участников — Павел Матвеев, житель Свияжска, спасатель ОСВОД, который во время урагана 29 июля спас в одиночку 11 человек. Сегодня Павел и его команда приготовили царскую осетровую уху времен Ивана Грозного.

У стола каждого участника выстроилась очередь — попробовать блюда из оригинальных рецептов спешили и взрослые, и дети.

К раздаче угощения традиционно присоединился глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. Всем желающим было роздано более 300 порций ухи из судака и сазана.

Подробнее о событии читайте в материале «Татар-информа»: «Костюмированное шествие, битва поваров, мангал-кальмар: в Свияжске пройдет фестиваль ухи».