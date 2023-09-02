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Общество 2 сентября 2023 14:55

Мэр Зеленодольска раздал более 300 порций ухи на гастрофесте «Свияжская уха»

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Мэр Зеленодольска раздал более 300 порций ухи на гастрофесте «Свияжская уха»

Традиционно в первые выходные сентября в Свияжске проходит гастрономический фестиваль «Свияжская уха». Участие в кулинарном состязании принимают десять команд, которые поборются за призовой фонд: 15 тыс., 10 тыс. и 5 тыс. рублей.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, сегодня в Свияжске многолюдно, прибывает множество туристов.

Один из участников — Павел Матвеев, житель Свияжска, спасатель ОСВОД, который во время урагана 29 июля спас в одиночку 11 человек. Сегодня Павел и его команда приготовили царскую осетровую уху времен Ивана Грозного.

У стола каждого участника выстроилась очередь — попробовать блюда из оригинальных рецептов спешили и взрослые, и дети.

К раздаче угощения традиционно присоединился глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. Всем желающим было роздано более 300 порций ухи из судака и сазана.

Подробнее о событии читайте в материале «Татар-информа»: «Костюмированное шествие, битва поваров, мангал-кальмар: в Свияжске пройдет фестиваль ухи».

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.

#фестиваль ухи
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