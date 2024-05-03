Мэр Зеленодольска рассказал, как фразы на татарском языке помогли его деду выжить в войну

Глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев присоединился к онлайн-флешмобу «Мой Герой — моя семья», приуроченному ко Дню Победы. Он рассказал «Татар-информу» о своем деде Василии Иванове, который участвовал в Великой Отечественной войне.

Будущий боец родился в 1914 году. С первых дней войны был призвал на фронт, воевал на Южном, Закавказском, Западном, Белорусском фронтах. В апреле 1945 года приказом Верховного главнокомандующего Сталина ему была объявлена благодарность за участие в форсировании реки Неман и прорыве укрепленной обороны противника, за прорыв эшелонированной обороны немцев в Восточной Пруссии, Померании, за взятие городов фашистской Германии.

Дед рассказывал своим детям, что, когда они взяли Берлин и возвращались домой, встретили в лесу бандитов.

«Он уже мысленно попрощался с жизнью и произнес несколько фраз на татарском языке. Один из оппонентов понял, что сказал дедушка, и их не стали трогать, разошлись мирно. Родной язык помог выжить солдатам!» — рассказал Михаил Афанасьев.

После войны Василий Иванов всю свою жизнь посвятил педагогике и работал учителем в родной деревне.

Награжден медалями «За отвагу», «За Кавказ», «За Сталинград», «За победу над Германией», «За оборону Москвы».

«Мы бережно храним память о дедушке. Я и сам часто рассказываю детям о Василии Павловиче, его подвигах и истории. День Победы в нашей семье — это не просто праздник, это дань уважения предкам, всем, кто сражался за Родину и ценой своей жизни подарил нам мирное небо над головой. Сейчас это особенно важно. В зоне спецоперации сражаются наши ребята, повторяя подвиг своих дедов и наша задача передавать подрастающему поколению историю в ее неизменном виде, чтобы память этих дней не угасала и в парках всегда сиял Вечный огонь!» — рассказал «Татар-информу» Михаил Афанасьев.

В Татарстане запустили онлайн-флешмоб, приуроченный к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, где жители республики делятся историями военных лет о героях своих семей. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ. Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку».

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны (как фронтовикам, так и труженикам тыла). Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.