Мэр Зеленодольска поздравил члена избиркома с юбилеем и вручил женщинам розы

Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев проголосовал на выборах Президента России на участке №1500, который находится в музыкальном театре. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.

Затем Афанасьев поздравил Светлану Ямщикову — члена избирательной комиссии, которой исполнилось 60 лет. Он пожелал юбиляру крепкого здоровья и благополучия. Также всем женщинам, которые находились на участке, вручили розы.

Трехдневные выборы Президента России стартовали 15 марта. В республике работают 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

Фото, видео: https://t.me/zel_official