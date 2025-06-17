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Общество 17 июня 2025 12:54

Мэр Зеленодольска поручил обеспечить доступ к Wi-Fi в условиях ограничений связи

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Мэр Зеленодольска поручил обеспечить доступ к Wi-Fi в условиях ограничений связи
Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

На объединенной депутатской сессии в Зеленодольске глава района и мэр города Михаил Афанасьев обратил внимание на необходимость оперативного реагирования в условиях введенного режима «Беспилотная опасность». В частности, речь шла о временных ограничениях на использование мобильного интернета и обеспечении горожан альтернативными каналами связи.

«Реалии нового времени – это не только новые вызовы, но и новые меры безопасности. Мы столкнулись с введением режима беспилотной опасности и, как следствие, с ограничениями доступа к мобильному интернету. Каждый из нас уже ощутил это на себе, в том числе – сегодня утром. Мы привыкли быть постоянно на связи, в информационном потоке: переписка с коллегами, оперативное решение вопросов, работа в групповых чатах», – отметил он.

В этих условиях, подчеркнул мэр, необходимо оперативно создать условия для альтернативного доступа к интернету. В первую очередь – в рабочих коллективах и местах массового пребывания людей.

«Прошу руководителей предприятий и организаций рассмотреть возможность подключения сотрудников к точкам Wi-Fi. Параметры доступа – скорость, лимиты, время подключения – вы определяете сами. Также прошу предусмотреть Wi-Fi на автовокзале и железнодорожном вокзале "Зеленый Дол". Это необходимо для поддержания связи и оперативного обмена информацией», – подчеркнул глава города.

Предложение получило поддержку со стороны депутатского корпуса. В ближайшее время в Зеленодольске планируется проработать технические возможности для создания таких точек доступа в приоритетных местах.

#беспилотники
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