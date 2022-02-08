Мэр Зеленодольска: На модернизацию коммунальной инфраструктуры потребуется 1 млрд рублей

Основной задачей в рамках жилищно-коммунального хозяйства для Зеленодольского муниципального района РТ является модернизация коммунальной инфраструктуры и снижение аварийности. Об этом на коллегии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ сообщил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

«Ситуация критическая! За последние полгода в Зеленодольске на сетях горячего и холодного водоснабжения произошло 15 аварий», — отметил глава района.

По словам Афанасьева, в городе 75% сетей имеют возраст старше 50 лет, есть и участки со 100% износом. «Особенно, вызывают опасение тепловые сети. В срочной замене нуждаются 48 км сетей отопления и горячего водоснабжения. Стоимость этих работ более 1 млрд рублей», — обозначил градоначальник.

Существующие тарифы не позволяют менять изношенную инфраструктуру, поэтому усилия властей направлены на участие в государственных программах и привлечение концессионных инвестиций.

Кроме того, на территории района есть отдельная проблема по созданию инженерной инфраструктуры в Раифской зоне. Решение вопроса осложняется наличием там охранной зоны Волжско-Камского биосферного заповедника. Строить БОС или прокладывать канализационные сети в зоне заповедника нельзя. При этом территория динамично развивается, ежегодно растет поток туристов и паломников в Раифский монастырь, да и в сам заповедник.

«Уважаемый Рустам Нургалиевич, мы просим Вас о поддержке в нормативно-правовом регулировании данного вопроса. Многие ограничения утверждены постановлениями Кабинета министров Республики Татарстан от 2002 года и уже требуют актуализации», — обратился глава Зеленодольского района к Президенту Татарстана Рустаму Минниханову.