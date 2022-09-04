Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев накормил ухой гостей фестиваля «Свияжская уха»

На острове-граде Свияжск после двухлетнего перерыва сегодня в двенадцатый раз проходит фестиваль «Свияжская уха». Одной из самых популярных площадок стало место раздачи бесплатной ухи. Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев вместе с поварами угостил всех желающих наваристой ухой и пожелал хорошего праздника.

«Мы в двенадцатый раз собираемся здесь вместе с вами, чтобы встретиться с друзьями, отдохнуть, повеселиться и отведать вкусной свияжской ухи», — обратился глава муниципалитета ко всем присутствующим. Планируется, что в общей сложности будет приготовлено 8 тыс. порций ухи.

Как сообщили «Татар-информу» в администрации района, число гостей гастрономического фестиваля «Свияжская уха 2022» превысило 8 тыс. человек, люди продолжают прибывать на остров.

Для посетителей фестиваля организованы командные конкурсы по приготовлению ухи и мастер-классы от мастеров Гильдии поваров РТ, а также развлекательная программа.