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Общество 15 декабря 2023 16:41

Мэр Зеленодольска исполнит новогодние желания ребят из многодетной семьи

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Мэр Зеленодольска исполнит новогодние желания ребят из многодетной семьи

Зеленодольский район Татарстана присоединился ко всероссийской новогодней акции «Елка желаний».
Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев исполнит в этом году желания ребят из многодетной семьи: это большая кукла для Евы, мягкая игрушка для Мирославы и машинка с пультом управления для Даниила.

Всего в этом году на елке 82 шара с письмами, которые уже в руках депутатов, руководителей предприятий и организаций. В акции принимают участие дети из социально незащищенных семей.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района, дети в этом году желали получить в подарок беспроводные наушники, спортивный костюм, маркеры для рисования, мягкую игрушку — акулу.

«Ребята очень рады будут все это получить. Каждый депутат, руководитель — все исполнят детские желания, и дети обязательно будут счастливы», — заявили в администрации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РФ Владимир Путин выполнит желания трех юных россиян. Так, девочка по имени Ксения писала, что мечтает попробовать себя в роли ведущей новостей. Другая девочка хочет посетить озеро Байкал. В третьей записке, которая досталась Путину, мальчик из Костромской области написал, что мечтает посетить Эрмитаж.

Фото, видео: пресс-служба Зеленодольского района РТ.

#елка желаний
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