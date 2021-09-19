Мэр Зеленодольска: Голосование – это выбор нашего будущего и будущего наших детей

Сегодня, в единый день голосования на выборах депутатов Государственной Думы, глава Зеленодольского района, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев проголосовал на избирательном участке №1500, расположенном в здании музыкального театра. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Афанасьев отметил, что выборы проходят активно, соблюдаются все меры безопасности, в том числе по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

«Считаю, что принять участие в голосовании — это важно для каждого из нас, ведь это наше с вами будущее, будущее наших детей», — подчеркнул Афанасьев.

Свой голос в пользу выбранного кандидата отдал и руководитель исполкома Зеленодольского района Ильяс Ганиев. Он обратил внимание на четкую организацию выборов, доступность индивидуальных средств защиты, общее настроение и приветливость членов участковой комиссии.

«Здесь очень добрая и радушная атмосфера. Очень здорово, что зеленодольцы относятся к своей работе с такой ответственностью», — отметил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Зеленодольске запустили челлендж «Молодежь выбирает».