Мэр Зеленодольска: Думаем, как интересно использовать наш вариант Дубайской пальмы
На отчетной сессии глава Михаил Афанасьев отметил, что Зеленодольский район Татарстана обладает мощным потенциалом для развития сферы гостеприимства. Одним из преимуществ Зеленодольского района является его рекреационная зона.
«Наш район — единственный в республике, который ровно пополам разделен рекой Волгой. Рядом с островом Щурячий есть искусственные острова площадью 80 га. Это наш вариант Дубайской пальмы. Место очень популярное: тут хорошая рыбалка, пляжи и условия для занятия водными видами спорта. Летом здесь десятки тысяч отдыхающих. Мы думаем, как эффективно использовать эту территорию», — отметил спикер.
В настоящее время здесь ведутся проектные работы по дноуглублению фарватера, очистке дна и организации протока, добавил Афанасьев.
Докладчик напомнил, что точками притяжения туристов в Зеленодольске являются православные святыни — остров-град Свияжск и местечко Раифа.
«Остров-град Свияжск в 2021 году посетило более 750 тысяч гостей. По количеству туристов мы уступаем лишь Казанскому Кремлю. В этом году в Казани пройдет 45-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы уверены, что особое место в программе займет остров-град Свияжск и нам будет, что показать гостям», — пообещал мэр Зеленодольска.
Помимо этого, сейчас ведется активная работа по включению обсерватории им. Энгельгардта Казанского федерального университета в список объектов Всемирного наследия. «Сегодня номинационное досье уже доставлено в Париж, в штаб-квартиру ЮНЕСКО. Если „звезды сойдутся“ удачно, то по количеству объектов Всемирного наследия Республика Татарстан разделит первое место с Москвой», — сказал Афанасьев.