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Мэр Воркуты Шапошников проехал по Менделеевску на велосипеде и окунулся в купели
Менделеевский район посетил мэр Воркуты Ярослав Шапошников. Целью визита стал обмен опытом и изучение практик Менделеевска по развитию города. Глава Менделеевска Радмир Беляев провел обзорную экскурсию по достопримечательным местам на велосипедах, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации муниципального образования.
В первую очередь гостя интересовали вопросы развития социальной сферы, в том числе – комфортная городская среда, образовательный кластер, туризм, строительство и ремонт соцобъектов, реализация совместных проектов с градообразующим предприятием.
Главы городов Радмир Беляев, Ярослав Шапошников и команда Менделеевска посетили площадку «Аммония» и несколько строительных объектов, объехали на велосипедах сквер «Центральный».
По пути они осмотрели будущий филиал детской школы искусств «Этюд», действующую ДШИ, «Менделеевскую долину», сквер «Аммоний». Также гостю показали химико-технологический лицей «Потомки Менделеева», площадку и проект будущего арт-пространства «Атмосфера», районную больницу, центральный стадион. Радмир Беляев рассказал Шапошникову об опыте работы с республикой и градообразующим предприятием.
Посетили участники экскурсии и святые места: Богоявленский храм, где почтили память Петра Ушкова, осмотрели родник и купель. Ярослав Шапошников не упустил шанс и окунулся в святой купели.
После этого главы прогулялись по парку «Ушковские острова», где мэру Воркуты показали краеведческий музей и рассказали об истории района.
«Спасибо за внимание к нашему району, рад обмену опытом! Изучение практик дает возможность более интенсивного развития», — отметил Беляев.
Шапошников заверил, что узнал много полезного во время объезда города. «Есть практики, которые модернизировав, мы можем применять у себя. Понятно, что географически и ментально наши города отличаются, но интересные базовые механизмы работы я для себя отметил», — сказал он.
Фото: пресс-служба Менделеевского района
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