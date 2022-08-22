Мэр подконтрольной Киеву Авдеевки признал, что многие жители ждут прихода ВС России

Мэр села Авдеевка, подконтрольного киевскому режиму, Виталий Барабаш признал, что многие местные жители ждут прихода российской армии. Об этом он рассказал в интервью Politico, передает РИА Новости.

Барабаш пояснил, что, несмотря на решение Киева объявить «обязательную эвакуацию», значительная часть населения села не хотят покидать свои дома и до сих пор прячутся в подвалах без отопления и света.

«Некоторые говорят, что им некуда идти, или нет финансовых возможностей, или что они пережили 2014-2015 годы, выживут и сейчас. Некоторые говорят, что они уже уехали и вернулись, потому что у них закончились деньги, — рассказал Барабаш. — И я не могу отрицать, что некоторые ждут прихода России».

В начале августа украинская вице-премьер Ирина Верещук заявила о начале обязательной эвакуации населения с территорий ДНР, которые остаются под контролем киевского режима. Всего планировалось вывезти 220 тыс. человек.

24 февраля Президент России объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.