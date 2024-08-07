news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 7 августа 2024 20:50

Мэр Парижа высказалась насчет заболеваний спортсменов после заплыва в Сене

Скопировать ссылку

Новости про заболевания спортсменов после заплыва в Сене на Олимпиаде – это фейк. Об этом заявила мэр Парижа Анн Идальго, чьи слова приводит РИА «Новости».

«Нет ни одного спортсмена, который заболел из-за купания в Сене, или который бы снялся с соревнований, потому что поплавал в Сене, это фейк», — дословно сказала французский политик, добавив, что все это уже было опровергнуто, и национальным олимпийским комитетом установлена правда.

Ранее спортсменам разрешили тренироваться в Сене перед женским марафоном на дистанции 10 км. Перед этим специалисты проверили реку и признали качество воды в ней удовлетворительным.

Летние Олимпийские игры проводятся стартовали в Париже 26 июля. Они продлятся по 11 августа.

#олимпиада #париж #мэр
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400