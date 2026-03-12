news_header_top
Общество 12 марта 2026 14:40

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани провел официальный ифтар в городской администрации

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани провел официальную ифтар-программу в городской администрации в период священного месяца Рамадан. Об этом сообщает «Haberler».

В рамках мероприятия он встретился с представителями мусульманского сообщества, совершил молитву вместе с верующими и угостил гостей финиками.

Ифтар прошел в одном из муниципальных жилых комплексов города. Мамдани пообщался с представителями общины и выслушал их мнения и просьбы.

Мэр также предложил гостям финики, которыми традиционно завершается пост во время ифтара. Организаторы подчеркнули, что мероприятие было посвящено духовным ценностям месяца Рамадан.

Встреча с участниками, представляющими мусульманское сообщество Нью-Йорка, прошла в атмосфере единства и солидарности. Присутствующие отметили теплый и открытый подход мэра во время общения на ифтаре.

