Мэр Нижнекамска выразил соболезнования в связи со смертью руководителя ДОСААФ РТ

Глава Нижнекамского района Татарстана, мэр Нижнекамска Айдар Метшин выразил соболезнования в связи со смертью руководителя ДОСААФ РТ Дамира Динниулова.

«От имени всех нижнекамцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременным уходом Дамира Равильевича Динниулова — Председателя правления регионального общественно-государственного объединения „Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Татарстан“», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте мэрии Нижнекамска.

Айдар Метшин сказал, что уход Дамира Динниулова из жизни — человека с несгибаемой волей — большая потеря для всей республики.

«Замечательный, открытый для общения, он всегда был верен своим жизненным принципам, для многих — примером мужественного человека с несгибаемой волей. Он многое сделал для Нижнекамска — с 2016 года в составе Попечительского совета Татарстанского кадетского корпуса Приволжского федерального округа им. Гани Сафиуллина принимал активное участие и содействие в жизни курсантов, поддерживал движение ДОСААФ в Нижнекамске», — сказал мэр.

Метшин подчеркнул, что свою жизнь Дамир Динниулов прожил честно и достойно, оставив после себя плоды добрых дел, замечательных традиций и принципов, которые всегда будут актуальны и важны.

«Светлая память о нем навсегда сохранится в благодарных сердцах огромного числа людей, с кем связала его жизненная дорога. Разделяем с Вами боль невосполнимой утраты», — заключил градоначальник.

Глава ДОСААФ РТ Дамир Динниулов скончался на 69-м году жизни, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».