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Мэр Нижнекамска вместе с супругой проголосовал на выборах Президента России
Глава Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин вместе с супругой посетил сегодня избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах Президента РФ. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».
«Выборы Президента страны – важнейшее событие в судьбе России! С чувством гордости и радости за сегодняшний день пришли #всейсемьейнавыборы», – сказал мэр Нижнекамска.
Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.
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