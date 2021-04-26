Мэр Нижнекамска в честь 135-летия Тукая исполнил песню «Туган тел»

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин в честь 135-летнего юбилея классика татарской поэзии Габдуллы Тукая исполнил песню «Туган тел». К музыкальному флешмобу присоединились сотрудники общественных организаций Нижнекамска, волонтеры, руководители города, журналисты и воспитанники детских садов. Видеоролик Метшин разместил в своем Instagram.

«Сегодня 135 лет со дня рождения великого поэта Габдуллы Тукая. Я с удовольствием принял участие в одном из проектов, посвященных этому событию, — совместно с нижнекамцами мы исполнили песню „Туган тел“. Тукай — наша яркая звезда, гордость и вечная слава! С праздником вас!» — прокомментировал видеоролик Айдар Метшин.

Идея флешмоба принадлежит телеканалу «НТР 24» и газете «Туган як».

Подписчикам исполнение руководителей города пришлось по душе. «Ну все, теперь весь день ее буду петь», «Очень трогательно», «Молодцы», «Круто», — оценили интернет-пользователи.

Также сегодня в День родного языка Айдар Метшин возложил цветы к памятнику поэта в парке чтения и отдыха имени Г. Тукая. По информации пресс-службы Нижнекамского района РТ, в этом году в честь юбилея памятник был обновлен.

Поэт прожил всего 27 лет, но оставил огромное творческое наследие: свыше 10 тыс. стихотворных строк, более 400 стихов и девять поэм, а также 350 рассказов, очерков и воспоминаний. Труды Тукая переведены на более чем полусотни языков мира.